В Киеве горел частный дом

В Печерском районе Киева в пятницу, 1 ноября, произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар произошел около 8:42 утра в одноэтажном доме, расположенном на Ольшанском переулке. Возгорание произошло на внешней стороне деревянной стены, обшитой пластиком.

"Пожар был локализован в 09:12, а уже в 09:24 - ликвидирован. Пострадавших и травмированных нет. На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человек личного состава", - говорится в сообщении ГСЧС.

Фото: пожар в Киеве (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 1 ноября в Печерском районе произошел пожар в недостроенной многоэтажке. Сообщалось, что пожар произошел ориентировочно на улице Бойчука.

Также сообщалось, что вечером 31 октября в Киеве произошел пожар на крыше многоэтажного жилого дома по улице Пирогова, 2 около станции метро "Университет". Из-за пожара перекрывали дорогу по улице Пирогова в районе метро. Из дома были эвакуированы 40 жильцов.