ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве в гипермаркете оборвался лифт, погиб сотрудник

Автор: Роман Тверденко

В Киеве, в одном из супермаркетов оборвался лифт. Погиб грузчик, который находился в нем во время инцидента.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи Киева.

Кабина лифта пролетела шесть метров и на скорости упала в шахту. Во время этого в лифте был 52-летний мужчина-грузчик торгового центра. Он умер до приезда скорой помощи.

Напомним, в середине октября в Киеве в Днепровском районе оборвался лифт с медиками скорой помощи. На втором этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился.

Самые читаемые новости

Также, в ноябре в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя автомобилями, после чего одно из авто влетело в остановку общественного транспорта. В результате аварии были жертвы.

Кроме этого, в октябре в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киев