В Киеве гигантскую очередь на автобус показали с высоты птичьего полета

Транспорт в Киеве (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Киеве каждое утро транспортный коллапс из-за большого числа людей, которые хотят добраться до работы

В Киеве показали на фото гигантскую очередь на остановке общественного транспорта. Снимок, очевидно, сделанный из окна соседнего дома, демонстрирует проблему, с которой сталкиваются все работающие жители Киева каждое утро и вечер.

Фото разместили на странице ДТП Киев.ua в Facebook, сообщив что эта очередь в несколько сотен метров ожидает автобуса №114 на конечной остановке в жилом массиве "Троещина".

"Киев. "Троещина. Конечная 114. Сегодня утром. Хорошего дня! Спасибо за то, что вы делаете. Очередь метров 150", - подписан снимок.

В Киеве огромная очередь на автобус (фото: ДТП Киев.ua)

Отметим, что такая ситуация, как на этой остановке, происходит в Киеве ежедневно с 11 мая. Тогда в столице карантин ослабили, количество рабочих мест увеличилось, а вот о том, как будут люди добираться на работу, не продумали. Цены на такси в час пик зашкаливают, а город останавливается в пробках с Левого на Правый берег утром и наоборот - вечером.

Ранее мы писали, что в Украине готовятся к открытию метрополитена уже с 25 мая. Денис Шмыгаль назвал три условия, при которых будет запущен метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре.

Автор: Светлана Дудукало