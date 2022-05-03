В Киеве фиксируют случаи ботулизма: причина и симптомы

Так, отмечается, что причиной заболевания чаще всего является употребление продуктов домашнего консервирования: мяса, рыбы, иногда овощей, а чаще всего - продуктов вяленых или копченых в домашних условиях.

Симптомы заболевания

Среди первичных симптомов ботулизма в КГГА называют:

жажда,

сухость слизистых оболочек,

ощущение "комка" в горле,

сильная головная боль,

головокружение,

бессонница,

повышение температуры тела.

"Это очень опасная болезнь! На сегодня в одном из столичных лечебных учреждений находятся два пациента с таким диагнозом, их состояние достаточно сложный. Поэтому придерживайтесь правил приготовления пищи, не употребляйте ее испорченной и не покупайте у сомнительных продавцов. Эти правила сохранят вам здоровье, а иногда и жизнь", - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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