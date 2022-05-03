UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве фиксируют случаи ботулизма: причина и симптомы

Фото: в Киеве фиксируют случаи ботулизма (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве регистрируют нередкие случаи ботулизма. Сейчас в больнице находятся два пациента с этой болезнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Так, отмечается, что причиной заболевания чаще всего является употребление продуктов домашнего консервирования: мяса, рыбы, иногда овощей, а чаще всего - продуктов вяленых или копченых в домашних условиях.

Симптомы заболевания

Среди первичных симптомов ботулизма в КГГА называют:

  • жажда,
  • сухость слизистых оболочек,
  • ощущение "комка" в горле,
  • сильная головная боль,
  • головокружение,
  • бессонница,
  • повышение температуры тела.

"Это очень опасная болезнь! На сегодня в одном из столичных лечебных учреждений находятся два пациента с таким диагнозом, их состояние достаточно сложный. Поэтому придерживайтесь правил приготовления пищи, не употребляйте ее испорченной и не покупайте у сомнительных продавцов. Эти правила сохранят вам здоровье, а иногда и жизнь", - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев