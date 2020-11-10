В Киеве из-за двойного ДТП затруднено движение транспорта в направлении Борисполя

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

В Киеве одновременно произошли два дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В результате аварий было затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Как сообщается, ДТП произошли на проспекте Николая Бажана с участием грузового транспорта. Из-за этого затруднено движение транспорта от станции метро "Вырлиця" в направлении города Борисполя.

Напомним, в начале месяца в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие возле одной из станций метро. В результате этого тогда было затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Дорогожичи".

Кроме того, 30 октября вечером в Киеве на Майдане Независимости произошло масштабное ДТП. Около 16:00 водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль за управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.

В результате ДТП две женщины погибли. Еще трое людей получили травмы и были госпитализированы.