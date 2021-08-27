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В Киеве двое мужчин устроили стрельбу по автомобилю

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Киев, Пятница 27 августа 2021 17:35
В Киеве двое мужчин устроили стрельбу по автомобилю Фото: обстрелянный автомобиль (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На левобережной части Киева двое мужчин устроили стрельбу по автомобилю. Полиция их задержала уже в Кременчуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Дьяченко. Неизвестные на иномарке совершили несколько выстрелов в автомобиль "Фольксваген" и скрылись. Полиция на месте в салоне обнаружила пули и гильзы.

Изучив записи видеозаписей системы наблюдения "Безопасный город", оперативники установили маршрут автомобиля "Шкода", на котором скрылись подозреваемые.

В Кременчуге бойцы спецподразделения КОРД задержали 27-летнего местного жителя и 45-летнего жителя Днепропетровской области. Во время первоочередных следственных действий полицейские изъяли автоматическое оружие, которое с другими вещественными доказательствами направлены на проведение соответствующих экспертиз. Мотивы своего поступка злоумышленники не объяснили", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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