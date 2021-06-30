В Киеве две женщины развращали собственных дочерей 6 и 9 лет

Правоохранители разоблачили двух киевлянок в развращении собственных детей и создании порнографии с их участием. За содеянное женщинам грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.
Известно, что две не связаны между собой жительницы столицы развращали своих малолетних дочерей и изготавливали с их участием противоправный контент.
В результате чего пострадали дети в возрасте 6 и 9 лет.
Как сообщили в полиции, фото и видео материалы порнографического характера злоумышленницы сбывали в Интернете, стоимость одного составляла до 2 тысяч гривен.
Во время обысков правоохранители обнаружили в компьютерной технике и на телефонах фигуранток более 1 тысячи файлов противоправного характера с участием детей.
Сейчас обеих женщин задержано в порядке ст. 208 УК и объявлено о подозрении. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Пострадавших детей на время проведения следственных действий помещено в социальные центры.
Одной фигурантке избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога.
Решается вопрос об избрании меры пресечения другой злоумышленницы. Продолжаются следственные действия.
Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (cyberpolice.gov.ua)