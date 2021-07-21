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В Киеве две туркомпании разоблачили на подделке COVID-тестов

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве работники двух туристических агентств предлагали своим клиентам поддельные результаты теста на коронавирус. Справки были "дополнительной услугой" для клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"Сотрудники двух туристических компаний предлагали своим клиентам дополнительную услугу, которая заключалась в изготовлении поддельных справок об отрицательном тесте на COVID-19, якобы выданных одним из столичных медицинских учреждений", - рассказали в прокуратуре.

За поддельную справку клиенты турфирм платили от 1000 до 1200 гривен. В ходе обысков правоохранители обнаружили на компьютерах компаний около 1 000 поддельных справок в электронном виде.

Правоохранители проверяют причастность к этой схеме двух жителей Киева, чтобы привлечь их к ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос о назначении экспертиз по изъятым вещественным доказательствам", - добавили в прокуратуре Киева.

Напомним, о том, чем может грозить приобретение липовой справки у турагентов, вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно".

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КиевподделкатестыПрокуратура