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В Киеве два человека вылечились от коронавируса

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 12:20
В Киеве два человека вылечились от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Они выписаны из больницы

В Киеве два человека вылечились от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, они выписаны из больницы.

"Из всех официально зарегистрированных на сегодняшний день вылечились 2 человека, они выписаны из больницы", - сказал Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил 20 новых случаев заболевания. Официально подтверждено 102 случая заболевания коронавирусом в столице.

Также РБК-Украина писало, что в украинских больницах развернули палатки для сортировки зараженных коронавирусом. В Минздраве надеются, что таким образом врачи смогут предотвратить больничное инфицирование и отсортировать легких и тяжелых больных.

Также в Минздраве создали более 500 бригад для борьбы с коронавирусом. Бригады будут выезжать на место дислокации пациента и забирать образцы.

Отметим, в Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусом до 480.

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