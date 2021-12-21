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В Киеве из-за ДТП задерживаются трамваи. Параллельно запустили автобусы

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 11:49
В Киеве из-за ДТП задерживаются трамваи. Параллельно запустили автобусы Фото: в Киеве задерживается движение трамваев (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Илона Свиридова

В Киеве в результате аварии задерживается курсирование скоростного трамвая на Борщаговской линии. Для пассажиров запустили автобусы до "Старовокзальной".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, задерживается движение трамваев №1к, 3 на ул. Борщаговской - Воздухофлотском проспекте из-за ДТП. На место уже вызвана полиция.

Для пассажиров запустили автобусы по маршруту 2Т до станции "Старовокзальная".

В Киеве из-за ДТП задерживаются трамваи. Параллельно запустили автобусы

Фото: на скоростной линии задерживаются трамваи (РБК-Украина)

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня еще и погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Отметим, ранее сообщалось, что в Киеве для проверки системы оповещения включат звуковые сирены. Дату такой проверки обещают назвать позже.

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