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В Киеве из-за ДТП задерживается движение трамваев

Новости » Происшествия     18.12.2019 - 08:39
В Киеве из-за ДТП задерживается движение трамваев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задерживаются трамваи №8 и №29

В Киеве утром 18 декабря задерживается движение трамваев по улице Ялтинская в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".

Как сообщается, из-за автопроисшествия задерживается движение трамваев по маршруту №8 и №29 по улице Ялтинская в направлении станции метро "Позняки". На место аварии вызвали правоохранителей.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове трамвай сбил пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть. В результате инцидента мужчина упал и ударился головой. Пострадавший был госпитализирован для установления тяжести травм.

Также РБК-Украина писало, что в Краматорске произошло столкновения легкового и грузового автомобилей. От удара один из автомобилей загорелся. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб, он был заблокирован в салоне.

Кроме того, под Киевом водитель насмерть сбил человека и скрылся с места аварии, оставив автомобиль. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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