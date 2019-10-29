В Киеве из-за ДТП заблокировано движение троллейбусов

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Севастопольской площади с участием двух автомобилей, в результате которого было заблокировано движение троллейбусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в паблике dtp.kiev.ua в Instagram.

Сообщается, что ДТП произошло около 9 утра. В результате аварии один из автомобилей опрокинулся.

"ДТП с опрокидыванием в Киеве на Севастопольской площади с участием автомобилей Рено и Опель. Движение троллейбусов заблокировано. На месте патрульная полиция. Предварительно, без пострадавших. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com)

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы. Авария произошла 28 октября в 9:25 на выезде из села Креховичи.

Также сообщалось, что на Закарпатье в селе Мирча 27 октября произошло ДТП, в котором автомобиль совершил наезд на двоих пешеходов, после чего перевернулся. Три человека были травмированы, среди них один ребенок.