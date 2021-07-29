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В Киеве из-за ДТП заблокировано движение трамваев

Автор: Инна Собора

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на трамвайных путях. Движение трамваев заблокировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Авария произошла недалеко от станции метро "Дарница".

"Трамвай можете не ждать. ДТП между автомобилями Toyota и Hyundai, которое произошло на трамвайных путях улицы Павла Усенко (напротив сервисного центра МВД), полностью заблокировало движение трамваев в обе стороны", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве возле рынка "Юность" трамвай сошел с рельс.

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трамвай