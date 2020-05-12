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В Киеве из-за ДТП при участии 4 авто образовалась пробка

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В результате аварии обошлось без тяжелых травм

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса произошло столкновение Skoda и MAN с жертвами. В результате столкновения погибли 2 человека, еще двое пострадали.

Кроме этого, ранее в столице на ул. Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями. В результате госпитализировали двух человек.

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Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области произошло столкновение двух автомобилей в городе Яремче, что привело к травмированию 4 человек.