В Киеве из-за ДТП при участии 4 авто образовалась пробка

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса произошло столкновение Skoda и MAN с жертвами. В результате столкновения погибли 2 человека, еще двое пострадали.

Кроме этого, ранее в столице на ул. Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями. В результате госпитализировали двух человек.

Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области произошло столкновение двух автомобилей в городе Яремче, что привело к травмированию 4 человек.