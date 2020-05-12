В Киеве из-за ДТП при участии 4 авто образовалась пробка

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии обошлось без тяжелых травм

Во вторник, 12 мая, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) при участии четырех автомобилей, из-за чего образовалась пробка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщается, авария произошла на съезде со Столичного шоссе. В результате ДТП обошлось без тяжелых травм.

"Авария, на съезде со Столичного шоссе напротив "Артмолла". Участниками стали 4 автомобиля, три легковых и фура. Обошлось без тяжёлых травм, водителя Kia спасли подушки и ремень безопасности. Собирается пробка в сторону Большой окружной дороги и Новообуховской трассы. На месте полиция", - говорится в сообщении.

#Авария, на съезде с Столичного шоссе напротив #Артмолла. Участниками стали 4 автомобиля, три легковых и фура. Обошлось без тяжёлых травм, водителя #KIA спасли подушки #безопасности и пристегнутый #ремень! Собирается пробка в сторону Большой #окружной дороги и Новообуховской трассы. Наместник полиция, подробности устанавливаем Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 12 травня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса произошло столкновение Skoda и MAN с жертвами. В результате столкновения погибли 2 человека, еще двое пострадали.

Кроме этого, ранее в столице на ул. Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями. В результате госпитализировали двух человек.

Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области произошло столкновение двух автомобилей в городе Яремче, что привело к травмированию 4 человек.