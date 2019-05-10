В Киеве в ДТП погибли двое военных

Утром 10 мая в Киеве на Кольцевой дороге произошло столкновение автомобиля "ВАЗ" и припаркованного грузовика "МАН", в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции города.

В полиции сообщают, что погибшие - военнослужащие. Правоохранители сейчас устанавливают причины, обстоятельства и механизм аварии. Полиция открыла уголовное производство.

"По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на припаркованный грузовик "МАН", который находился у правого края проезжей части дороги", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция открыла дело по факту ДТП с участием кареты "скорой помощи" и ZAZ Vida на Броварском проспекте в Киеве, в результате которой погибли трое людей.

Так, в полиции отметили, что водитель автомобиля ехал в направлении станции метро "Левобережная", выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "скорой" и задел "Фольксваген", следовавший за "скорой".

РБК-Украина писало, что 22 февраля в Ровенской области на автодороге Киев-Чоп в селе Грушвица Вторая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которой погибли три человека, 5-летнего ребенка госпитализировали.