В Киеве из-за ДТП заблокировано движение на мосту Метро

В Киеве в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля заблокировано движение по мосту Метро в сторону Левого берега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в группе Facebook "Киев оперативный".

Сообщение об аварии появилось в 17:13. Сообщается, что на подъезде к мосту образовались многочисленные пробки.

"Сейчас перед мостом Метро, на заезде, ДТП с участием грузовика и легкового авто. Грузовик, въезд которому априори запрещен на мост, въехал в легковушку и развернул ее таким образом, что теперь обе полосы заблокированы и проехать по мосту в сторону левого берега нереально. Образовывается огромная пробка", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября в Киеве было парализовано движение транспорта из-за "минирования" моста Метро. Тогда около 16:30 бывший военный Алексей Белько захватил мост и угрожал его подорвать. В результате инцидента частичное движение транспорта на мосту удалось восстановить лишь около 21:15. Проблемы с движением в Киеве наблюдались до конца суток.

Также РБК-Украина сообщало, что с 4 по 6 октября в Киеве будет массово ограничено движения автомобильного транспорта. Ограничения будут вызваны проведением марафона.