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В Киеве в ДТП с фурой пострадали два человека. Движение транспорта ограничено

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры с газоблоками. В результате аварии пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Во время ДТП пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами два человека.

В направление станции метро "Святошин" от станции метро "Берестейская" движение частично восстановлено двумя полосами.

На месте работают пожарные, спасатели, в частности "КАРС" и другие отраслевые службы города. Путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль.

Напомним, в Киеве на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб.

Также 12 июня в Киеве на левобережной части грузовик снес электроопору.

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