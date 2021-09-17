В Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу, стрелка задержали

Инцидент произошел на улице Газопроводная. Полицейские открыли уголовное производство из-за происшествия.

В ходе беседы с заявителем правоохранители выяснили, что между ним и пассажиром другого автомобиля возник конфликт по первоочередности проезда, в результате чего пассажир выстрелил из пистолета по машине своего оппонента.

Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли гильзу, а также зафиксировали повреждения на задней двери автомобиля потерпевшего.

Злоумышленник, которым оказался 34-летний житель Киева, стрелял из травматического пистолета. Оружие изъяли и отправили на экспертизу.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Пассажира автомобиля задержали по статье "хулиганство".

Сейчас следователи под руководством Подольской окружной прокуратуры готовят задержанному подозрение. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: В Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу (kyiv.npu.gov.ua)