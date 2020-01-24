В Киеве под домом нашли тело мужчины с 14 колото-резаными ранами

В Святошинском районе Киева возле одного из домов на бульваре Кольцова обнаружили тело 27-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщение о происшествии поступило вчера около 21:00. На месте происшествия правоохранители обнаружили мертвым мужчину. По предварительным данным судмедэксперта, на теле потерпевшего обнаружено четырнадцать колото-резаных ран. Однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного правонарушения и лиц, причастных к нему.

Как сообщило издание "Информатор", очевидец рассказал, что возле дома встретились двое мужчин. Они стояли и о чем-то разговаривали. Через несколько минут к ним подошел третий мужчина, который начал кричать на погибшего. В какой-то момент нападающий, несколько раз ударил мужчину в живот ножом. После этого потерпевший упал, а двое мужчин ушли в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на трех человек. В многоэтажке по бульвару Шевченко соседи рассказали, что видели, как неизвестный с ножом со следами крови ходит по поъезду.

Напомним, в Харькове неизвестный мужчина совершил нападение на полицейского, нанеся ему ножевое ранение.