В Киеве директора фирмы-застройщика осудили на 5 лет тюрьмы

Фото: недостроенный ЖК "Пушкинский" (sud-report.org.ua)

Директор фирмы-застройщика ЖК "Пушкинский" взял деньги, но не сдал квартиру

Шевченковский суд Киева приговорил к 5 годам тюрьмы директора фирмы-застройщика ЖК "Пушкинский" по вул. Дегтяревской, 25. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Сообщается, что в июле 2013 года женщина приобрела за 395 тыс. гривен имущественные права на квартиру. Договор заключался с директором ООО "Центрстройинвест ИДК" Александром Абфаером. Однако в дальнейшем строительные работы не велись и квартиру она не получила.

Абфаер вину не признал. Пояснил, что строительство осуществлялось по договоренности с банком "Надра", который был кредитором первой очереди, однако впоследствии банк прекратил сотрудничество. Затем на строительство, по словам обвиняемого, было осуществлено несколько рейдерских атак. За это строительство завершить не удалось.

Застройщик предлагал женщине квартиру в другом месте, но она отказалась. Деньги ей тоже не вернули.

Суд решил, что вина подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и исследованными документами.

В частности, согласно условиям устава, Абфаер как директор ООО "Центрстройинвест ИДК" не имел права заключать договор купли-продажи имущественных прав, поскольку его стоимость превышала сумму 20 тыс. гривен, о что потерпевшей на момент заключения договора не сообщил.

Кроме того, обвиняемый убедил женщину дать деньги ему наличными, а не внести на расчетный счет предприятия. Но позже деньги на счет компании не поступили, что, как считает суд, свидетельствует об умысле на завладение денежными средствами.

За месяц до подписания договора, в июне 2013 года, ГАСК остановила строительство.

Суд назначил подозреваемому наказание в виде лишения свободы с конфискацией всего имущества. Вместе с тем суд считает, что в срок отбывания наказания следует зачесть 1,5 года предварительного заключения из расчета день предварительного заключения за два дня лишения свободы. Таким образом будет считаться, что обвиняемый уже отсидел 3 года.

Также в пользу потерпевшей взыскивается 395 тыс. гривен стоимости квартиры и 60 тыс. гривен морального ущерба.

Напомним, депутаты Киевского городского совета поддержали в первом чтении решение о расторжение договора аренды земли со скандальным застройщиком "Контактбудсервіс" на Осокорках.

Ранее сообщалось, что "Контактбудсервіс" должен городскому бюджету в 65 миллионов гривен за аренду земли, а освоение участка должны были начать еще в 2008 году.