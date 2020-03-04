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В Киеве дезинфицируют вагоны метро во избежание распространения коронавируса

Новости » Общество     04.03.2020 - 15:46
В Киеве дезинфицируют вагоны метро во избежание распространения коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Олега Рубана, дезинфекция транспорта началась еще на прошлой неделе

Начальник Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан заявил, что общественный транспорт столицы дезинфицируется после каждой высадки пассажиров для предотвращения распространения коронавируса. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, дезинфекция транспорта началась еще на прошлой неделе.

"С прошлой недели начали проводить дезинфекцию общественного транспорта: метрополитена, автобусов, троллейбусов", - заявил Рубан.

По его словам, основной целью этих процедур является уменьшение концентрации возбудителей болезней, в том числе гриппа и ОРВИ.

Напомним, в столичных школах усилили контроль за состоянием здоровья детей, и ограничили доступ родителей в учебные заведения. При этом заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что в школах будут проводиться "пятиминутки здоровья" и ученикам напоминать о правилах личной гигиены.

Добавим, что в Киеве организуют измерение температуры всем воспитанникам детских садов и школьникам ежедневно. Также в столице подготовили базы в 7 столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. По три - для взрослых и детей и одна - для беременных.

Кроме того, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

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