В Киеве на Дарницком шоссе произошло тройное ДТП

В среду утром, 15 января, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Точные причины ДТП аварии пока неизвестны. На месте работает бригада "скорой помощи" и экипаж полиции. Детали уточняются. Столкнулись автомобили Nissan Almera, Ford Fusion и Skoda Superb.

Напомним, ранее в Киеве на улице Братиславской (Воскресенка) столкнулись два автомобиля, в результате дорожно-транспортного происшествия есть жертва. На данный момент образовалась пробка в оба направления.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области утром 15 января рейсовый автобус сообщением Львов-Журавники насмерть сбил пешехода. Авария произошла около 05:50 утра. Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, жителя села Тарасовка Пустомытовского района 1987 года рождения, который умер от травм на месте ДТП.

Кроме этого, в Борисполе Киевской области патрульный автомобиль на насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу.

Также сообщалось, что в Киевской области на 13 километре дороги Борисполь-Золотоноша произошла авария, в результате которой пострадали пять человек. Столкнулись два легковых автомобиля Subaru Forester и Mitsubishi Нико.