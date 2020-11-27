В Киеве из-за COVID-19 полностью закрыты 6 школ и 8 детских садиков

В Киеве полностью на карантин закрыты 6 школ и 8 детских садиков. Причиной этого стали вспышки коронавируса.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на дистанционное обучение переведено 1082 класса в 277 столичных школах. Всего болеют 1358 школьников и более 960 педагогов.

"В детских садиках из-за выявленных случаев коронавируса временно закрыты 205 групп в 154 садиках, 8 садиков полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в садиках более 51%", - добавил Кличко.

Напомним, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективный результат. По его словам, в стране необходимо как можно быстрее вводить полный локдаун.

Также РБК-Украина писало, что в Офисе президента рассмотрят возможность введения локдауна через неделю. К тому времени планируют оценить эффективность карантина выходного дня.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19, что может свести заболеваемость к нулю.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине впервые выявили более 16 тысяч случаев коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве.