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В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 214

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 10:55
В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 214
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 25 человек

В субботу, 4 апреля, в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19. Об этом в Telegram сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

Так, число киевлян, что заболели, увеличилось за минувшие сутки на 25 человек. Среди заболевших:

  • 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет;
  • 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет.

В том числе заболели на коронавирус еще двое медиков.

По словам Кличко, 10 пациентов госпитализировали в столичные больницы. 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев купил 400 видеокамер для измерения температуры и наблюдения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Камеры будут измерять температуру тела, а также распознавать лица. Полученные данные будут передавать полиции.

Также в Киеве бригады медиков начали тестировать жителей на дому. Они будут выезжать только к людям с подозрением на коронавирус исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента.

РБК-Украина сообщало, что в Киеве стартовало обязательное тестирование всех пациентов с воспалением легких. В ближайшее время на коронавирус проверят почти 400 киевлян.

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