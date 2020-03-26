В Киеве число зараженных коронавирусом приближается к 50

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что количество зараженных коронавирусом в столице выросло до 47 человек. Об этом он написал в своем Telegram.

В частности, коронавирус обнаружили у 10-летнего мальчика.

"В столице еще возросло количество киевлян, заболевших COVID-19. И увеличилось до 47-ми человек. Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели - 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин - 48 и 62 года и десятилетний мальчик", - сообщил мэр.

По его словам, двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

"Еще раз обращаюсь ко всем: соблюдайте ограничительные меры, ограничьте социальные контакты. Вирус агрессивный и распространяется быстро", - отметил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что число инфицированных в столице возросло до 40 человек. При этом в Киевской области подтвердили еще один случай коронавируса: общее количество инфицированных COVID-19 в регионе выросло до 25.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 четверга в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.