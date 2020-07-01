В Киеве число новых случаев коронавируса выросло почти вдвое

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В столице резко возросла заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 101 случай коронавируса. Это почти вдвое больше, чем сообщалось накануне.

Такие данные приводит Система мониторинга распространения коронавируса СНБО.

По сравнению с прошлым днем, число больных возросло на 44 человека: 30 июня в Киеве зарегистрировали 57 новых случаев болезни.

За минувшие сутки не зафиксировано ни одного смертельного случая, в то же время, 35 киевлян выздоровели от недуга.

Столица сейчас находится на втором месте по количеству больных COVID-19. С начала эпидемии коронавирусом заразились 5 138 киевлян. 108 из них умерли, еще почти 1,6 тысяч пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

Напомним, антирекорд по количеству выявленных больных за сутки Киев установил 27 июня.

Также отметим, что Киев который день подряд не отвечает требованиям для ослабления карантина.

По состоянию на вчера, динамика распространения инфекции в столице превышала 30% при норме меньше 10%. Кроме того, загруженность коек в киевских больницах близка к разрешенному порогу в 50%.

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Автор: Роман Калиниченко