В Киеве число новых случаев COVID-19 за сутки сократилось более чем вдвое

В Киеве число новых случаев коронавируса за сутки сократилось более чем вдвое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные РНБО.

Так, за сутки было зафиксировано 17 новых случаев, что на 24 меньше, чем сутками ранее. При этом в столице уже 1511 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Также за сутки в столице зафиксирован один летальный случай от COVID-19.

По данным городского главы Киева Виталия Кличко, за минувшие сутки коронавирусом заболели:

6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет;

10 мужчин от 30 до 80 лет;

6-месячный ребенок.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Отметим, общее число зараженных в Украине, по состоянию на утро, 3 мая, составило 11 913 человек. За сутки подтвердили 502 новых случая. При этом 9 человек умерли.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Минздрава Максим Степанов считает, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений после 11 мая. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.