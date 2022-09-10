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В Киеве через час ожидают порывы ветра, а завтра значительный дождь

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Киев, Суббота 10 сентября 2022 22:10
В Киеве через час ожидают порывы ветра, а завтра значительный дождь Фото: В Киеве через час ожидают порывы ветра, а завтра значительный дождь (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киеве сегодня погода ухудшится. Ожидаются порывы ветра в ближайший час, которые продержится до завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КГГА.

"Сегодня в ближайший час с сохранением 11 сентября в Киеве ожидаются порывы ветра, завтра также значительный дождь", - говорится в заявлении.

Киевлянам напоминают, что во время сильного ветра на улице надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Также людей призывают не парковать рядом с ними автотранспорт, плотно закрыть окна домов и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Напомним, что Украину снова накроют дожди. Большую часть Украины в воскресенье, 11 сентября, снова накроют дожди. Синоптики также предупреждают о сильном ветре.

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