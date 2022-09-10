В Киеве через час ожидают порывы ветра, а завтра значительный дождь
В Киеве сегодня погода ухудшится. Ожидаются порывы ветра в ближайший час, которые продержится до завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КГГА.
"Сегодня в ближайший час с сохранением 11 сентября в Киеве ожидаются порывы ветра, завтра также значительный дождь", - говорится в заявлении.
Киевлянам напоминают, что во время сильного ветра на улице надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
Также людей призывают не парковать рядом с ними автотранспорт, плотно закрыть окна домов и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
Напомним, что Украину снова накроют дожди. Большую часть Украины в воскресенье, 11 сентября, снова накроют дожди. Синоптики также предупреждают о сильном ветре.
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