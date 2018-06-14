В Киеве человека убило деревом

В Голосеевском районе на женщину упало дерево

В Голосеевском районе Киева на женщину упало дерево, спасти ее не удалось. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Только что в Голосеевском районе дерево упало на человека. К сожалению, спасти ее не удалось. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.

Уважаемые друзья! Только в Голосеевском районе дерево упало на человека. К сожалению, спасти ее не удалось. Будьте внимательны и осторожны! Опубликовано Киев Оперативный 14 июня 2018 г.

Напомним, в Святошинском районе Киева произошел взрыв в припаркованном автомобиле.

Так, на Чернобыльской, 4/56, в припаркованном автомобиле Волга что-то взорвалось. Местные жители утверждают, что похоже было на газовый баллон. По предварительной информации, есть 4 пострадавших.

В настоящее время устанавливается более точная информация о количестве пострадавших и их состоянии.