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В Киеве будут судить мужчину, который с гранатой захватил Кабмин

Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который с гранатой захватил помещение Кабмина в начале августа 2021 года. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы с применением оружия, захват государственного здания и незаконное хранение боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как говорят в прокуратуре, в ходе досудебного расследования мужчина пояснил, что на такой поступок его подвигла острая реакция на сложные жизненные обстоятельства. Задержанный, утверждают в прокуратуре, искренне раскаялся.

"По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Сейчас он находится под стражей", - заявили в Офисе генпрокурора.

Что произошло

4 августа бывший военнослужащий пришел к Кабмину, выдернул из гранаты предохранительное кольцо и заявил о захвате здания. Мужчина приказал двум работникам Кабмина находиться рядом, а охранникам - держаться в стороне и не применять оружие.

Правоохранители в ходе переговоров, к которым привлекли другого военного, уговорили подозреваемого привести гранату в безопасное состояние, отдать ее полицейским и сдаться.

Напомним, в Министерстве ветеранов просили правоохранителей учесть психоэмоциональное состояние мужчины, захватившего здание Кабмина.

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