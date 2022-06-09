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В Киеве в автобусе нашли мертвых собак: что случилось

Фото: собаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 9 июня, в Голосеевском районе обнаружили трупы собак. Они были закрыты в частном автобусе вблизи улицы Васильковской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По предварительным выводам, трое животных погибли в результате теплового удара, остальные - в тяжелом состоянии.

"Ветеринарные врачи коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" оказали им первую помощь. Собаки под наблюдением специалистов", - говорят в ведомстве.

На месте работают правоохранительные органы по выяснению обстоятельств происшествия.

Окончательные причины гибели и травмирования животных будут известны только после проведения ряда экспертиз.

Как сообщалось, в приюте для животных в Бородянке Киевской области погибли 335 собак. Долгое время поселок был под оккупацией российских войск и животные находились запертыми в вольерах без еды и воды.

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Киев