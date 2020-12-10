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В Киеве авто с каршеринга на скорости влетело в столб, двое погибших

Киев, Четверг 10 декабря 2020 02:24
В Киеве авто с каршеринга на скорости влетело в столб, двое погибших
Фото: ДТП (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве в ночь на 10 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля из службы каршеринга. В результате аварии погибли двое людей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Авто Ravon двигалось на высокой скорости по улице Вадима Гетьмана со стороны станции метро "Шулявская". Водитель не справился с управлением и въехал в столб вблизи Индустриального путепровода. ДТП произошло на месте остановки общественного транспорта.

"К сожалению, в ДТП погибли два человека. Сейчас на месте работают правоохранители, которые должны установить все обстоятельства этой ужасной аварии", - говорится в сообщении.

Каршеринг - это поминутный прокат авто. Машину можно арендовать с помощью смартфона.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Окружной дороге авто такси влетело в остановку общественного транспорта, есть жертвы и раненые.

РБК-Украина писало, что в Киеве водитель такси на пешеходном переходе сбил человека.

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