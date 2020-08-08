В Киеве антирекорд по коронавирусу: 200 новых случаев

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заболели 200 человек.

Соответствующие данные обнародовал Совета национальной безопасности и обороны.

В Киеве выявили самое большое количество новых случаев COVID-19 за сутки в Украине. В тройку антирекордсменов также вошли Одесская (165 новых случаев) и Львовская (154) области.

Отметим, последний антирекорд в столице был зафиксирован 30 июля, когда было выявлено 199 новых случаев заболевания.

Всего в столице с начала пандемии подтверждено 9378 случаев заболевания. 145 пациентов умерли, 3205 выздоровели.

Напомним, за 7 августа в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорды по количеству новых заболеваний коронавирусом - заболели 1489 человек.

Ранее в комментарии РБК-Украина глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что рост заболевания коронавирусом в Киеве связан с ростом уровня диагностики.

Кроме этого Рубан сообщил, что Киев всегда будет в лидерах по количеству зараженных COVID-19, так как это мегаполис, где проживает большое количество людей, и в который происходит большая миграция населения.

При этом Киев в обновленном списке карантинных зон попал в "зеленую" зону.