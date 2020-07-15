В Киеве антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

В Киеве за сутки зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом. Это самый большой суточный показатель с начала эпидемии.

Об этом сообщил во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года и 73 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет. Также заболели 8 детей - 5 девочек от 1 года до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 6 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - сообщил Кличко.

Всего в Киеве уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего в столице зафиксировано 126 летальных случаев от инфекции.

"Самой старшей больной было 95 лет, самой младшей - 25. Больше всего - более 62% лиц - люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% - те, кому было до 49 лет. И менее 1% - пациенты в возрасте 18-29 лет", - рассказал Кличко.

Он добавил, что большинство умерших имели хронические заболевания. В основном гипертонию, сахарный диабет и ожирение.

В то же время, за минувшие сутки выздоровели 36 человек. С начала эпидемии от инфекции излечились 2 160 киевлян.

Напомним, ранее в Госпотребслужбе Киева рассказали, где чаще всего происходят вспышки коронавируса.