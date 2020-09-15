ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве антирекорд по числу смертей от коронавируса

Киев, Вторник 15 сентября 2020 11:06
В Киеве антирекорд по числу смертей от коронавируса
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

За минувшие сутки в Киеве умерли от коронавируса 11 человек. Это является новым антирекордом в городе по числу смертельных случаев за сутки.

Об этом написал на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

От начала пандемии в Киеве 283 смертельных случая.

За прошедшие сутки в столице выявили 285 новых случаев коронавируса. Всего в городе 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели за сутки 59 человек. Общее число выздоровлений - 5385.

"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая правила безопасности", - написал мэр города.

Напомним, Максим Степанов провел совещание с мэрами областных центров по поводу ситуации с карантином. Они договорились по многим позициям.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2905 новых случаев коронавируса.

Кроме того, полиция открыла дело из-за нарушения карантина в Одессе на День города.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь