В Киеве на Андреевском спуске мужчина с ножом смертельно ранил прохожего

В Киеве на Андреевском спуске мужчина с ножом во время конфликта напал на прохожего и нанес ему смертельное ранение. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда 37-летний потерпевший прогуливался на Андреевском спуске. Там между ним и компанией молодых людей произошел конфликт.

"Один из парней, находясь в подпитии, дважды ударил ножом в ногу мужчины, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако мужчина скончался вечером этого же дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения бедра, которое повлекло за собой большую кровопотерю.

После этого 26-летнего мужчину, который напал на прохожего, задержали правоохранители. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью второй статьи 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих. В результате два человека скончались на месте, а восемь - получили ранения.

Кроме того, в Киеве мужчина ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса, который ехал в Харьков.