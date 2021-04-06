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В Киеве и 7 областях койки с кислородом для COVID-пациентов заполнены выше нормы

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. В Киеве и еще семи областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом для пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Киеве наблюдаются самые большие проблемы с загруженностью коек с кислородом - 84,7% при норме 65%. Также этот показатель превышен в Житомирской (75,9%), Киевской (79,6%), Львовской (75,1%), Николаевской (73,6%), Одесской (71%), Сумской (68,8%) и Хмельницкой (68,2%) областях.

В целом уровень госпитализаций превышен в 22 из 25 регионов. В норме, которая составляет 60 на 100 тысяч населения, этот показатель только в Кировоградской (40,7), Луганской (54,1) и Херсонской (47,3) областях.

Отметим, в "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область является единственной "желтой". Остальные области в "оранжевой" зоне.

В "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшилась ситуация с COVID. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныCOVID-19Коронавирус
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