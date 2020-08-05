В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку: список

Разрешено купаться лишь на трех пляжах столицы
Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве выявило кишечную палочку на 11 пляжах столицы. На этих пляжах не рекомендуют купаться.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Киеве.
По итогам исследования проб воды, которые были проведены 3 августа, кишечную палочку выявили на следующих столичных пляжах:
"До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания", - говорится в сообщении.
Всего на территории Киева функционируют 14 пляжей, из которых лишь на трех разрешено купаться - "Троещина" (Деснянский район), "Галерный" (Голосеевский район) и "Пуща-Водица" (Оболонский район).
Напомним, еще в конце июля из-за несоответствия санитарным нормам было запрещено купаться на всех пляжах Киева.
Также сообщалось, что на некоторых пляжах Одессы также не рекомендуется купаться.