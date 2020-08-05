В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку: список

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве выявило кишечную палочку на 11 пляжах столицы. На этих пляжах не рекомендуют купаться.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Киеве.

По итогам исследования проб воды, которые были проведены 3 августа, кишечную палочку выявили на следующих столичных пляжах:

"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Предместная Слободка";

"Радуга";

"Тельбин";

"Центральный";

"Водоворот";

"Вербный".

"До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания", - говорится в сообщении.

Всего на территории Киева функционируют 14 пляжей, из которых лишь на трех разрешено купаться - "Троещина" (Деснянский район), "Галерный" (Голосеевский район) и "Пуща-Водица" (Оболонский район).

Напомним, еще в конце июля из-за несоответствия санитарным нормам было запрещено купаться на всех пляжах Киева.

Также сообщалось, что на некоторых пляжах Одессы также не рекомендуется купаться.