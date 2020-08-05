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В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку: список

Автор: Игорь Литвиненко

Разрешено купаться лишь на трех пляжах столицы

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве выявило кишечную палочку на 11 пляжах столицы. На этих пляжах не рекомендуют купаться.

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Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Киеве.

По итогам исследования проб воды, которые были проведены 3 августа, кишечную палочку выявили на следующих столичных пляжах:

  • "Венеция";
  • "Радуга";
  • "Детский";
  • "Золотой";
  • "Молодежный";
  • "Предместная Слободка";
  • "Радуга";
  • "Тельбин";
  • "Центральный";
  • "Водоворот";
  • "Вербный".

"До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания", - говорится в сообщении.

Всего на территории Киева функционируют 14 пляжей, из которых лишь на трех разрешено купаться - "Троещина" (Деснянский район), "Галерный" (Голосеевский район) и "Пуща-Водица" (Оболонский район).

Напомним, еще в конце июля из-за несоответствия санитарным нормам было запрещено купаться на всех пляжах Киева.

Также сообщалось, что на некоторых пляжах Одессы также не рекомендуется купаться.

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