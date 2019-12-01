В "Киевавтодоре" заявили о полной готовности к зиме

Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Об этом заявил гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской горгосадминистрации.

По его словам, к работе подготовлены 418 единиц снегоуборочной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы.

"В конце 2018 года получено спецавтомобили "Форд" для распределения жидких противогололедных реагентов и оборудование для их приготовления. Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли", - сказал Густелев.

Он также сообщил, что в прошлом сезоне "Киевавтодор" также приобрел два мобильных снегоплавильных комплекса канадского производства. Установки успешно зарекомендовали себя во время интенсивных осадков.

Столичные власти призвали автомобилистов в случае снегопада воздержаться от поездок на собственных авто и напомнили о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.

Кроме того, владельцев предупредили, что припаркованные в ненадлежащих для этого местах автомобили эвакуируют и призвали не парковать машины вдоль улиц и дорог и в запрещенных местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники.

Напомним, в Киеве этой зимой появится первый теплый тротуар. Общественный проект, инициаторами которого стали активисты Соломенского района, будет реализован на улице Ивана Пулюя, 3.

Также РБК-Украина сообщало, что НКРЭКУ, утвердила новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для КП "Киевводоканал".