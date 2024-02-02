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До Києва прибув новий голова ОБСЄ

Фото: Ян Борг, голова ОБСЄ (twitter.com/osce_odihr)
Автор: Іван Носальський

Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Мальти Ян Борг сьогодні, 2 лютого, прибув з візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна" у Telegram.

Телеканал оприлюднив відео, на якому можна побачити, що Борг уже зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

План візиту глави ОБСЄ поки що не розкривають.

Що передувало

Нагадаємо, Мальта головує в ОБСЄ лише з початку 2024 року. Минулого року головою ОБСЄ був міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

Свій візит до України Борг анонсував минулого тижня. Тоді він наголошував, що поїздка до Києва стане "демонстрацією непохитної підтримки".

Глава МЗС Мальти також наголошував, що його країна в рамках ОБСЄ вимагатиме безумовного та негайного виходу Росії з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Дорогою в Україну голова ОБСЄ також відвідав Польщу. Там він зустрівся з головою Бюро з демократичних інститутів та прав людини в ОБСЄ і головою МЗС Польщі Радославом Сікорським.

 

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КиївОБСЄМЗС УкраїниДмитро КулебаМальта