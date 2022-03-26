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Киев возобновляет работу Центров предоставления админуслуг: дата и график

Фото: в Киеве снова заработают ЦНАПы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Киеве возобновляют работу Центров предоставления административных услуг. Они откроются с 28 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что Центры предоставления административных услуг будут работать с 10:00 до 16:00, в них можно будет получить готовые документы и проконсультироваться по общим вопросам.

Информацию о работе ЦНАПов, готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вида на постоянное и временное проживание можно получить по телефонам: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало карту работающих магазинов.

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Киев