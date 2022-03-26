Киев возобновляет работу Центров предоставления админуслуг: дата и график

В Киеве возобновляют работу Центров предоставления административных услуг. Они откроются с 28 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что Центры предоставления административных услуг будут работать с 10:00 до 16:00, в них можно будет получить готовые документы и проконсультироваться по общим вопросам.

Информацию о работе ЦНАПов, готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вида на постоянное и временное проживание можно получить по телефонам: 044 202 60 38; 044 202 60 39.