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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество    09.10.2019 - 18:58
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проблемы с движением наблюдаются на обоих берегах

В Киеве в среду вечером, 9 октября, образовались многочисленные пробки на обоих берегах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу движение затруднено на бульваре Дружбы Народов, улице Антоновича, Гринченко, бульваре Леси Украинки, улице Коновальца, Саперно-Слободской, Столичном шоссе, улице Лобановского, проспекте Победы, Большой окружной, улице Святошинской, Ильенко, Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, улице Сечевых Стрельцов, Вознесенском спуске, улицах Верхий и Нижний вал, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Борычевом спуске, улице Лысенко, Владимирской, Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, улице Франко, Басейной, Дарвина, Круглоуниверситетской, Мечникова, Шелковичной, Кловском спуске, улице Институцкой.

Киев сковали пробки: карта

На левом берегу пробки образовались на улице Раисы Окипной, Сверстюка, Русановской набережной, Днепровской набережной, Дарницком шоссе, Здолбуновской улице, проспекте Соборности, Дарницкой площади, Харьковском шоссе, улице Березнева, улице Сивасской, Бориспольском шоссе, улице Хоткевича, Попудренко.

Киев сковали пробки: карта

Также проблемы с движением наблюдаются на Северном мосту, мосту Метро, на Дарницком мосту.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве запретят движение на проспекте Победы. Проспект будет перекрыт с 22:00 12 октября до 5:00 14 октября.

Также сообщалось, что на эстакаде Южного моста до конца октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.

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