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Киев сковали пробки

Новости » Общество     04.12.2019 - 08:43
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки в Киеве образовались на четырех мостах

В среду, 4 декабря, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались возле станций метро "Сырец", "Дорогожичи", проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкая, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко, проспекте Победы, улице Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе.

Затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Отрадном проспекте, проспекте Леся Курбаса. Пробки зафиксированы возле станций метро "Университет", "Вокзальная", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Лыбидская". Пробки образовались на Северном мосту, Дарницком мосту, мосту имени Патона и мосту Метро.

Киев сковали пробкиФото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

На левом берегу пробки образовались на улице Братиславская, проспекте Генерала Ватутина, Харьковском шоссе, возле станций метро "Бориспольская", "Позняки", "Осокорки", "Дарница", "Черниговская".

Киев сковали пробки

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, сегодня в Киеве в связи с рабочим визитом в Украину премьер-министра Швеции Стефана Левена возможные временные ограничения дорожного движения.

Ранее сообщалось, что с начала декабря разрешено движение транспорта по улице Крещатик в Киеве по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни.

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