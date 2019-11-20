Киев сковали пробки

В среду, 20 ноября, в Киеве образовались значительные пробки на автодорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу зафиксированы пробки на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Голосеевская", "Ипподром", также на проспекте Валерия Лобановского, Набережном шоссе, улице Михаила Бойчука, возле станций метро "Печерская", "Кловская", "Дворец Спорта".

Затруднено движение транспорта на Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, улице Щусева, улице Набережно-Крещатицкая. Также пробки зафиксированы на улице Семена Скляренко, улице Богатырская, проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальская.

Фото: пробки на правом берегу Киеве (скриншот Google Maps)

Пробки образовались на мосту имени Патона, Дарницком, Южном и Северном мостах.

На левом берегу затруднено движение транспорта возле станций метро "Дарница", "Левобережная", на Дарницком шоссе, Броварском проспекте, проспекте Соборности и проспекте Николая Бажана.

Фото: пробки на левом берегу Киеве (скриншот Google Maps)

Напомним, на Южном мосту с 21:00 22 ноября по 7:00 23 ноября будет ограничено движение транспорта.

РБК-Украина писало, что с сегодняшнего дня водители будут штрафовать за перевозку детей без автокресел.