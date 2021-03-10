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Киев открыл онлайн-запись на вакцинацию от COVID остаточными дозами

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 17:59
Киев открыл онлайн-запись на вакцинацию от COVID остаточными дозами Фото: вакцинация в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Для вакцинации в Киеве запустили онлайн-анкеты, с помощью которых можно записаться на прививку от COVID остаточными дозами. В очередь могут записаться публичные и общественные деятели.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что онлайн-анкету могут заполнить публичные и общественные деятели, которые готовы своим примером популяризировать вакцинацию от COVID. При этом такая регистрация не дает право на приоритетную вакцинацию. Подчеркивается, что будут использоваться только остаточные дозы.

Отметим, в Украине для снижения рисков неиспользования остаточных доз рекомендуют привлекать к такой вакцинации известных людей. Дело в том, что вакцины поставляются во флаконах, которые вмещают несколько доз. Остатки неиспользованной вакцины, например, Covishield подлежат утилизации через шесть часов после открытия флакона.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине разрешено прививать от COVID людей не из приоритетного списка.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения объяснили, в каких случаях нельзя делать прививку от коронавируса.

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