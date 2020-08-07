Киев может остаться в зеленой зоне, несмотря на лидерство по COVID-19

Киев может остаться в зеленой зоне карантина. В Госпродпотребслужбе назвали причину.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, регистрируются единичные случаи не связанные со вспышкой.

"Это стабильный показатель госпитализации больных с мая месяца - 20-25", - сказал Рубан, отвечая на вопрос издания.

Кроме того, по его словам, местная власть "отрабатывает все области".

Напомним, несмотря на вспышки коронавируса, Киев с самого начала отнесли к зеленой зоне, поскольку по методике расчета не учитываются очаговые случаи, такие как в общежитиях и других учреждениях.

Отметим, что в Украине 1 453 новых случаев коронавируса, что является крупнейшим суточным приростом за все время эпидемии в стране, больше всего новых случаев в Киеве, Львовской, Ровенской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской областях.