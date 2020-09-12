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Киев опередил Львовскую область по числу случаев COVID-19

Автор: Максим Зайченко

Киев опередил Львовскую область по общему числу случаев COVID-19, которая лидировала по количеству инфицированных 2,5 месяца. За минувшие сутки в столице подтвердили 428 рекордных случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 12 сентября во Львовской области выявили 16 774 случая COVID-19, из которых 148 новых подтвердились за последние сутки.

В Киеве общее количество заболевших уже достигло отметки в 16 951 человека. Столица опередила Львовскую область после обнародования сегодняшней статистики, согласно которой в Киеве еще 428 человек заразились коронавирусом.

Отметим, Львовская область с 25 июня находилась на первом месте среди регионов Украины по числу инфицированных. До этого лидерство удерживала Черновицкая область, где выявили первый в Украине случай COVID-19.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 3103 новых случая коронавирусной болезни. Кроме Киева, больше всего новых зараженных в Харьковской и Тернопольской областях.

Ранее в Минздраве сообщали, что в случае неконтролируемой ситуации с COVID-19 есть риск нехватки врачей. Украина идет не по лучшему сценарию.

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