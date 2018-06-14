В Киев на один день приедет команда Scuderia Ferrari Формулы 1

16 июня на Контрактовой площади Киева состоится незабываемое ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ШОУ от Shell и команды Scuderia Ferrari

Специально для участия в нем в столицу только на один день пожалует квалификационный пилот команды Scuderia Ferrari Формулы 1 Марк Жене, который с 2004 года принимает непосредственное участие в подготовке гоночной техники «гарцующих жеребцов» к выступлениям. 44-летний испанец – один из самых известных тест-пилотов чемпионата Формулы 1. Именно благодаря его работе на гоночных болидах Scuderia Ferrari воплощаются новые идеи и совершенствуются существующие технологии.

Все желающие смогут собственными глазами увидеть показательные дрифты легенды. А те, кто не опоздают и в 12:00 уже будут на Контрактовой, смогут получить автограф от Марка Жене и брендированные подарки. Кроме этого, посетителей шоу ждут различные соревнования и конкурсы, в том числе «Рыкни как Ferrari»: выложив на свою страничку в Фейсбук собственное видео с имитацией звучания двигателя Ferrari, можно выиграть заезд с Марком Жене на авто Ferrari.

В течение всего дня гостей также будут ожидать выступления профессиональных украинских дрифтеров, шоу мото- и велобайков, битва диджеев и шоу битбоксеров. Ощутить себя частью настоящей пит-стоп команды Формулы 1 сможет каждый желающий, приняв участие в соревнованиях Pit Stop Challenge.

Для маленьких посетителей предусмотрена детская развлекательная зона с интересными активностями и уникальным аквагримом. В нескольких эксклюзивных фотозонах, посвященных Формуле 1 и Scuderia Ferrari, можно будет сделать яркое селфи, а еще выиграть заезд с Марком Жене на авто Ferrari.

Музыкальной изюминкой шоу станет звездный концерт при участии групп Epolets и «Без обмежень».

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ШОУ на Контрактовой организовано компанией Shell – единственным всемирно известным топливным брендом в Украине и первым спонсором в истории Scuderia Ferrari. Кстати, топливо Shell V-Power для серийных авто на 99% состоит из тех же компонентов, что и топливо, которое использует команда Scuderia Ferrari на треке Формулы 1. Именно в эти дни компания презентует на украинском рынке обновленное премиальное топливо Shell V-Power с прорывной технологией Dynaflex. По сравнению с предыдущей формулой, оно содержит почти на 40% больше молекул очищения и помогает удалить до 80% отложений, которые снижают эффективность двигателя. Узнать о новинке больше и удостовериться в ее высоком качестве можно будет в «Зоне качества топлива» и на сайте shellsmart.com.ua.

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ШОУ обещает стать незабываемым событием, которое нельзя пропустить! Вход свободный.

#zapalneshowshell