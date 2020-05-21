Киев объявил об открытии детсадов: по каким правилам будут принимать детей

В Киеве готовятся к открытию детских садов (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве готовятся к приему детей в детские сады после карантина

Детские садики начнут работать в Киеве с 1 июня, а с 25 мая дошкольным учреждениям разрешено открываться по всей стране. Многие родители обеспокоены вопросом, как будет проводиться прием детей, нужны ли будут справки от врача о состоянии здоровья ребенка, и будут ли принимать всех детей, или только тех родителей, которые трудоустроены.

Нужна ли справка для ребенка?

Вопрос о необходимости справок некоторое время был предметом дискуссий. Руководство детских садов получало указания сначала, что справки нужны всем, потом только тем детям, кто перенес коронавирус или же был в контакте. Потом все решилось на уровне опросников для родителей - бежать в поликлиники за справками не обязательно.

"Будет опрос и сотрудников, и родителей, есть опросники. Сейчас у нас запрашивают медосмотры, которые проходили сотрудники", - рассказали Styler в одном из столичных дошкольных учреждений.

Всех ли детей будут принимать?

Какое-то время назад появилась информация, что детские сады откроют для детей тех киевлян, кто официально трудоустроен либо же занят в отраслях, направленных на борьбу с COVID-19.

Сейчас такую информацию не подтверждают. Но прием детей все же будет поэтапным, исходя из эпидемиологической ситуации. Здесь будут ориентироваться на требования Минздрава о количестве новых заболевших на 100 тысяч человек. Пока в дошкольных учреждениях достоверно не знают, как это будет работать на деле. Но там допускают, что ажиотажа в первое время не будет - многие родители побоятся вести малышей, кто-то временно уехал из города.

Что сейчас происходит в детсадах

Несмотря на отсутствие детей, работа в садах продолжалось. Сотрудники выходили, занимались уборкой, дезинфекцией, подготовкой групп к приему детей.

"С 25 числа будут выходить уже все сотрудники, будем готовиться, мыть, дезинфицировать... Детей принимать будем на улице", - рассказали нам в детсаду, и добавили, что дезинфицирующих средств получают в достаточном количестве, а группы будут оборудованы санитайзерами.

Некоторые требования Минздрава и МОН в детсадах считают все же невыполнимыми. К примеру, правило, что у каждой группы должен быть свой выход, на практике применить нереально в двухэтажном здании детсада. Да, у группы есть выход, но он пожарный - это лестница со второго этажа. Вряд ли сотрудники и родители согласятся подвергать трех - шестилеток такому риску несколько раз в день.

Напомним, что с 1 июня в столице также возобновится обучения выпускников в школах и вузах.

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Автор: Светлана Дудукало